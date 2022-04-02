Abramoviç'in bilinmeyen iki tane daha yatı olduğu ortaya çıktı

02 Nisan 2022 Cumartesi, 16:26

İngiliz Financial Times gazetesinin bir araştırmada, Batı'nın yaptırım uygulandığı Rus oligark Roman Abramoviç'in fazla bilinmeyen mülkleri incelendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkileri nedeniyle İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine aldığı Abramoviç'in bilinmeyen iki yatı daha olduğu bildirildi.

En son Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da gerçekleşen barış müzakerelerinde görülen Abramoviç, 474 milyon dolarlık Solaris ve 437 milyon dolarlık Eclipse isimli yatlarını, yaptırımlardan kaçırarak Türkiye'ye getirmişti. Financial Times ise Abramoviç'in Halo ve Garçon isminde iki yatının daha bulunduğunu ortaya çıkardı.

Şu an Karayip Denizi'nin doğusundaki bir ada olan Antigua'da bulunan toplamda 58 milyon dolar değerindeki yatların, Antigua hükümeti tarafından el konulması bekleniyor.

'TÜM MALLARIN TESPİT EDİLMESİ ZOR'

Abramoviç'in yatlarıyla ilgili bilgi sahibi bir kişi ise, Rus iş insanının Sussurro isimli bir yatı daha olabileceğini bildirdi. Daha önce Abramoviç'in 1998'de aldığı 11 milyon dolar değerindeki Sussurro'yu boşanma tazminatı olarak eski eşine verdiği biliniyordu. Yatın bulunduğu Fransa'daki La Ciotat limanında geçen ay yaptırım listesindeki bir başka Rus oligark olan İgor Seçin'in 116 milyon dolarlık süper yatına Fransa hükümeti tarafından el konmuştu.

Abramoviç'in malvarlığını tespit etmeye çalışan İngiltere ve AB'nin tüm varlıklarını bulmakta zorlandığı ifade ediliyor. İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetleri’nden uzman Tom Keatinge, Rus oligarklara yaptırım uygulayan hükümetlerin bu isimlerin malvarlıklarını tespit etmek için tüm dünyada araştırma yapması gerektiğine ve bunun çok zor olduğuna dikkat çekti.