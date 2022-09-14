AB'ye göre, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın sanayisi mahvoldu

14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:52

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın "finansal sektörünün can çekiştiğini ve endüstrisinin yerle bir olduğunu" belirterek yaptırımların süreceğini söyledi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Komisyonun icraatlarını ve gelecek yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın katılımıyla düzenlenen oturumda, tüm kadın yetkililerin Ukrayna bayrağının renklerinde giyinmesi dikkati çekti.

Von der Leyen, Ukrayna'daki savaşa değinerek Rusya'nın yalnızca Ukrayna'ya değil, AB'nin enerjisi, ekonomisi, değerleri, demokrasisi ve geleceğine saldırdığını söyledi.

Orta ve Doğu Avrupa'daki AB üyesi ülkelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili savaşın öncesinde yaptığı uyarılara ses vermiş olmaları gerektiğini dile getiren AB Komisyonu Başkanı, "Putin kaybedecek ve Ukrayna ve Avrupa üstün gelecek" dedi.

Son günlerde savaşın seyrindeki gelişmelerin Ukraynalıların cesaretinin sonuçlarını aldığını gösterdiğini belirten von der Leyen, AB'nin ilk günden bu yana silah, mülteciler için misafirperverlik ve ekonomik destek bakımından Ukrayna'nın yanında durduğunu ve bunu sürdüreceğini vurguladı.

Von der Leyen, şöyle devam etti:

"Rusya'nın finansal sektörü can çekişiyor. Rusya'nın bankacılık sektörünün dörtte üçünün uluslararası piyasalara erişimini kestik. 1000'e yakın uluslararası şirket ülkeyi terk etti. Araba üretimi geçen seneye göre yüzde 75 azaldı. (Rus havayolları şirketi) Aeroflot, yedek parça kalmadığı için uçakları yere indiriyor. Rus ordusu, askeri donanımı tamir etmek için bulaşık makinelerinden ve buzdolaplarından çip alıyor çünkü artık yarı iletken maddeleri yok. Rusya'nın endüstrisi yerle bir oldu."

AB Komisyonu Başkanı, "Yaptırımlar kalıcı olacak. Bu, bizim için sonuç alma zamanıdır, yatıştırma değil. Bu, çok açık olmalıdır" diye konuştu.

UKRAYNA'DA EĞİTİME 100 MİLYON AVROLUK DESTEK

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya bugüne kadar 19 milyar avrodan fazla mali yardım sağladığını belirterek Rus saldırılarının eğitim hayatına verdiği zarara işaret etti.

Rusya'nın 70'ten fazla okula zarar verdiğini veya tümüyle kullanılamaz hale getirdiğini ifade eden von der Leyen, AB'nin hasarlı okulların rehabilitasyonunu desteklemek için 100 milyon avroluk destek vereceğini duyurdu.

UKRAYNA'NIN TEK PAZAR'A DAHİL EDİLMESİ

Von der Leyen, Ukrayna'nın kısa süre içinde AB'ye elektrik ihraç eder hale gelmesinden sonra karşılıklı ticareti daha da genişletmek istediğini vurgulayarak "Ukrayna'yı Avrupa serbest dolaşım alanımıza getireceğiz. Artık bunu yapmanın zamanı gerçekten geldi" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ülkesinin AB'nin Ortak Pazarı'na dahil edilmesi konusunu, bugün Ukrayna'ya giderek görüşeceğini kaydetti.

AB İÇERİSİNDE DEMOKRASİ AÇIKLARININ KAPATILMASI

Von der Leyen, "demokrasinin modasının geçmediğini" vurguladı ve hem AB içinde yolsuzlukla mücadele gibi konulara ağırlık verileceğini hem de Birliğin dışındaki ülkelerle demokrasi temelinde ilişkilerin güçlendirileceğini ifade ederek "Bu nedenle Avrupa Siyasi Topluluğu ile ilgili çağrıları destekliyorum" dedi.

Birliğin dış sınırlarının etkin şekilde korunmasında temel hakların da ihmal edilmemesi için çalışılacağına işaret eden von der Leyen, göç ve iltica paketinde uzlaşma amacıyla ilerlemenin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.