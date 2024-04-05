AB'ye İsrail çağrısı: İlişkilerini gözden geçirmeli

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarda insan haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:08
AB'ye İsrail çağrısı: İlişkilerini gözden geçirmeli
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu turu kapsamında gerçekleştirdiği Katar ziyaretinin ardından Al Jazeera İngilizce kanalına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapan ilk liderlerden olan Sanchez, İsrail'in saldırılarının son bulması ve ateşkesin sağlanması için uluslararası kararlılık olması gerektiğini vurguladı.

Sanchez, "İsrail ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptıkları strateji ve Gazze'de öldürülen insan sayısının artmasıyla uluslararası bir yalnızlığa doğru gidiyor" dedi.

Şubatta İrlandalı mevkidaşıyla İsrail'in Gazze'de insan hakları yükümlülüklerine uyup uymadığının gözden geçirilmesine ilişkin talepte bulunduklarını aktaran Sanchez, şunları söyledi:

"Eğer Avrupa Komisyonu İsrail'in Gazze'de insan haklarına aykırı davrandığını tespit ederse, AB de İsrail ile stratejik ilişkilerini devam ettirip ettirmeyeceğini değerlendirmelidir."

Sanchez, İsrail'in, Gazze'deki saldırılarında uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldürmesine ilişkin, "Bu, kabul edilemez. Korkunç ve tehlikeli koşulları kınamalıyız. Gazze'deki insanlar aç ve gıdaya ihtiyaç duydukları için bu insanlar (yardım çalışanları) orada görev yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, Gazze'ye yardım tırlarının ulaşabilmesi için bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Sanchez, "En baştan beri söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Kalıcı ateşkese ihtiyaç var" diye konuştu.

İspanya Başbakanı, "Filistin, bir an evvel bağımsız bir devlet olarak tanınmalı ve Birleşmiş Milletlere tam üye olmalı" dedi.

Bu arada, İspanya'nın yanı sıra İrlanda, Malta ve Slovenya, Filistin'in tanınması için çalışmalar başlattıklarını belirtirken, İsrail, bu 4 ülkeye attıkları adımın çatışmaların müzakere yoluyla sonuçlanmasını tehlikeye attığı yönünde uyarıda bulundu.


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