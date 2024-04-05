McDonald's'tan İsrail kararı: Restoranlarını geri alıyor

Fast food devi McDonald's, İsrail-Hamas savaşının ardından düzenlenen boykotun ardından, İsrail'deki tüm restoranlarının ana şirket tarafından geri satın alınacağını duyurdu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:46
McDonald's'tan İsrail kararı: Restoranlarını geri alıyor
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Fast food devi McDonald's, İsrail'de McDonald's'ın 225 restoranını işleten ve 5 bin kişi istihdam eden Alonyal şirketiyle anlaşma yapıldığını belirtti.

Alonyal'ın İsrailli askerlere binlerce bedava yiyecek dağıtmasından sonra McDonald's eleştiri almıştı.

Savaşın başladığı geçen Ekim ayından bu yana da bölgedeki satışlarda büyük düşüş oldu.

Alonyal, 30 yıldan uzun süredir İsrail'deki McDonald's restoranlarını işletiyordu.

ABD'li şirket, restoranların, faaliyetlerin ve çalışanların "aynı koşullarda" muhafaza edileceğini "İsrail pazarına bağlılıklarının sürdüğünü" belirtti. Satışın koşulları ise açıklanmadı.

Kuveyt, Malezya ve Pakistan gibi çoğunluğu Müslüman ülkelerde yönetimlerin İsrail'e destek verdiği algısı nedeniyle McDonald's ile aralarına mesafe koymasından sonra, boykot başlamıştı.

Ocak ayında, şirket savaşın "Fransa'daki işlerine anlamlı bir etkisi olduğunu" Endonezya ve Malezya'da satışların etkilendiğini ve en çok da Orta Doğu'daki satışlarda oluimsuzluk yaşadıklarını açıklamıştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Chris Kempczinski tepkinin dezenformasyondan kaynalandığını savunurken, şirket son dört yıldır ilk kez bir çeyrekteki satış hedeflerini kaçırdı.

Boykot McDonald's tarafından "üzücü ve temelsiz" diye tanımlandı. Şirketin dünya genelindeki 40 bin restoranını genelde yerel şirketler işletiyor. Bunların % 5'i de Orta Doğu ülkelerinde bulunuyor.

Şirket İsrail'deki restoranlarını geri alarak, Ortadoğu'daki şöhretini yeniden inşa etmeyi ve satış hedeflerine tekrar ulaşmayı umuyor.


BBC Türkçe
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