AB'ye vizeyle giriş değişiyor
Avrupa Birliği topraklarına vizeyle giriş değişiyor. Yeni dönemde süreç dijitalleşecek, turistleri pasaport kontrol noktalarında robotlar karşılayacak.
ABD'nin hali hazırda AB'ye uyguladığı bu sistemi, Avrupa Birliği de artık birlik dışından gelenlere uygulayacak.
Sputnik'in haberine göre, yeni dönemde yüz tarama ve diğer bilgileri eşleştirme robotik olarak yapılacak.
AB topraklarına seyahat etmeden önce 7 Euro'luk ödeme yapılarak bir form doldurulacak; bu form onaylandıktan sonra AB dışından AB'ye seyahat edilebilecek.
Bu sisteme geçişin 2022'nin ilk 6 ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
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