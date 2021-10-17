Angola ve Türkiye arasında 'vize' anlaşması
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti ile Angola Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke arası seyahatlerde vize muafiyeti getirildi.
Ankara'da 27 Temmuz 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anlaşma, Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.
Buna göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.
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