Açlığa çözüm olması beklenen ‘Tahıl koridoru’ Afrika’ya açılamadı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Rusya’nın şubat sonunda başlattığı savaş sonrası Ukrayna limanlarından duran sevkıyat nedeniyle küresel çapta gıda krizi yaşanabileceği yorumları yapıldı, özellikle Afrika ülkelerinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tahıl koridorunun oluşturulmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Türkiye, Ukrayna ve Rusya’nın imzaladığı anlaşmaların İstanbul’daki töreninde “Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika’dan Ortadoğu’ya, Amerika’dan Asya’ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız” dedi. Anlaşma uyarınca 27 Temmuz’da İstanbul’da Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasının ardından tahıl koridoru, 1 Ağustos itibarıyla çalışmaya başladı.

34 GEMİDEN 2’Sİ AFRİKA’YA

Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin verilerinden derlenen bilgilere göre, dün itibarıyla 1 Ağustos’tan bu yana Ukrayna limanlarından Karadeniz’de oluşturulan koridorunu kullanarak tahıl taşımak üzere 34 gemi çıkış yaptı. Çoğunluğu mısır olmak üzere Ukrayna limanlarından sevk edilen toplam tahıl miktarı ise 720 bin tonu aştı. Gemilerin varış noktaları arasında ise Türkiye, İngiltere, İrlanda, Hollanda, İtalya, Güney Kore, Çin ve İran bulunuyor. Gemilerden sadece ikisi Afrika’ya gidiyor. Bunlardan ilki; 16 Ağustos’ta hareketine izin verilen ve dün itibarıyla Doğu Akdeniz’de seyrini sürdüren “Brave Commander” isimli 23 bin 300 ton buğday yüklü gemi, Afrika ülkelerinden Cibuti’ye gidiyor. Bu gemiyle yapılacak buğday sevkıyatı, Etiyopya’da yaşanan kuraklık nedeniyle Dünya Gıda Programı’nın gıda yardımını içeriyor.

Tahıl koridorunu kullanan gemilerin çoğunluğunun kaydadeğer bir gıda krizi yaşamayan ülkelere sevkıyat yapmasının sebebinin ise “ticari” olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi Türk ve Ukraynalı yetkililer, halihazırda yapılan sevkıyatların çok büyük bir bölümünün savaş öncesi imzalanan ticari sözleşmeler uyarınca yapıldığını, zaman içinde Afrika’ya tahıl taşıyacak gemi sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.