Ada karanlığa büründü: Porto Riko'da şebeke arızası

Yayınlanma: 31.12.2024 - 23:19

Güncelleme: 31.12.2024 - 23:21

ABD’ye bağlı Porto Riko’da elektrik şebekesinden meydana gelen arıza nedeniyle adanın tamamı karanlığa gömüldü.

Porto Rikolular, yeni yıl öncesi elektriksiz kaldı.

Enerji dağıtım şirketi LUMA Energy, "şartlar elverdiği takdirde" elektriğin yeniden sağlanmasının 24 ila 48 saat süreceğini belirtti.

LUMA Energy, kesintinin nedeninin araştırıldığını ve ilk bulguların bir yeraltı hattındaki arızaya işaret ettiğini ifade etti.