Ada karanlığa büründü: Porto Riko'da şebeke arızası

Porto Riko’da elektrik şebekesinden meydana gelen arıza nedeniyle adanın tamamı yeni yıl öncesi karanlığa gömüldü.

Ada karanlığa büründü: Porto Riko'da şebeke arızası
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 23:19

ABD’ye bağlı Porto Riko’da elektrik şebekesinden meydana gelen arıza nedeniyle adanın tamamı karanlığa gömüldü.

Porto Rikolular, yeni yıl öncesi elektriksiz kaldı.

Enerji dağıtım şirketi LUMA Energy, "şartlar elverdiği takdirde" elektriğin yeniden sağlanmasının 24 ila 48 saat süreceğini belirtti.

LUMA Energy, kesintinin nedeninin araştırıldığını ve ilk bulguların bir yeraltı hattındaki arızaya işaret ettiğini ifade etti.


Etiketler: #Porto Riko #elektrik

İlgili Haberler

Trump, Porto Rikolu rapçiyi malikanesinde ağırladı

Trump, Porto Rikolu rapçiyi malikanesinde ağırladı
Porto Rikolu rapçiden Filistin çıkışı: Korkunç bir soykırım yaşanıyor

Porto Rikolu rapçiden Filistin çıkışı: Korkunç bir soykırım yaşanıyor
Porto Riko'daki erkek maymunların dişilerden çok birbiriyle çiftleştiği keşfedildi

Porto Riko'daki erkek maymunların dişilerden çok birbiriyle çiftleştiği keşfedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler