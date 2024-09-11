Trump, Porto Rikolu rapçiyi malikanesinde ağırladı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 07:55

Güncelleme: 11.09.2024 - 07:55

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylığı devralan Kamala Harris'e karşı seçim yarışını kazanmak için çoğunlukla Demokrat Parti'yi tercih eden Latin oylarını almak amacıyla bu kitleye Güney Amerikalı sanatçılar üzerinden mesaj verdi.

Trump'ın, Porto Riko asıllı Anuel AA'yı malikanesinde ağırladığı görüntüler, Cumhuriyetçi Parti döneminde Beyaz Saray'da İletişim Direktörü Yardımcısı olarak çalışan Margo Martin tarafından sosyal medya platformu X'ten servis edildi.

Martin'in, görsel paylaşımının altında, "Dün MAL'de, (Mar-a-Lago), Anuel AA, zırhlı aracını Başkan Trump'a gösteriyor" ifadesine yer verdi.

Diğer sosyal medya platformu TikTok'ta farklı hesaplar tarafından da paylaşılan videoda, Trump'ın, Anuel AA'nın aracı için, "Bu ciddi görünümlü bir araç" dediği ve Latin rapçiye, "Porto Rikolu arkadaşım" diye hitap ettiği, Anuel AA'nın da Trump'a, "Tüm Latinler için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür ederim" dediği görüntüler yer aldı.

Söz konusu videolu paylaşımlara yorum yapan Amerikalıların bazıları bu paylaşımı desteklerken bazıları ise samimi bulmadığını belirtti.

ABD'de, 4 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'a oy veren Latin kökenli seçmenlerin sayısının arttığı tespiti ülke medyasındaki haberlerde yer almıştı.

Geleneksel olarak Demokrat Parti'den yana oldukları düşünülen Latin seçmenlerin bu seçimlerde belirli eyaletlerde Cumhuriyetçi Parti'den yana kullandıkları oylarını artırmaları ABD'de de seçim sonrası en çok tartışılan konulardan biri olmuştu.

NPR radyosuna konuşan Latin Amerikalı ABD vatandaşları birliği LULAC'ın başkanı Domingo Garcia, "Demokratlar Latinleri çantada keklik göremez. Biden'ın hem Florida hem de Texas'ta çok büyük bir fırsat kaçırdığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Pew Araştırma Merkezi, 2020 seçimlerinde Latin Amerika kökenli seçmenlerin sayısının 32 milyon olduğunu, bunun da ülkedeki toplam seçmenlerin yüzde 13,3'üne denk geldiğini öngörmüştü.

Latin Amerikalı göçmenler, son yıllarda, göç ve nüfus artışıyla ABD'de Afro-Amerikalılardan daha fazla bir sayıya ulaşarak ülkenin en büyük azınlık toplumu konumuna ulaşmıştı.

2020'deki nüfus sayımı sonuçlarına göre, ABD'de 62,1 milyon Hispanic ve Latin kökenlinin yaşadığı belirtilirken bu rakam ülke nüfusunun yüzde 18,9'una karşılık geliyor.