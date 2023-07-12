Porto Riko'daki erkek maymunların dişilerden çok birbiriyle çiftleştiği keşfedildi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:13

Güncelleme: 12.07.2023 - 08:14

Bilim insanları, Porto Riko'daki küçük bir adada erkek rhesus maymunlarının dişilerden çok birbiriyle seks yaptığını keşfetti.

Araştırmacılara göre, Hint şebeği diye de bilinen maymunlardaki bu davranışın genetik bir kökeni olabilir.

Birleşik Krallık'taki Imperial College London'dan Vincent Savolainen ve meslektaşları, hemcinsleriyle daha fazla seks yapan erkek maymunların genellikle daha çok yavru sahibi olduğunu ve bu cinsel etkileşimin üremede avantaj sağlıyor olabileceğini tespit etti.

Bu bulgu, aynı cinsiyetten maymunlar arasındaki cinsel etkileşimin üremede avantaj sağlıyor olabileceği anlamına geliyor.

Organizma biyolojisi profesörü Savolainen, "Eşcinsel ilişkinin fazla görüldüğü hayvan popülasyonlarında daha az yavrunun doğabileceği söyleniyordu. Biz bunun tam tersini gördük" diye konuştu.

Yetişkin erkek Hint şebekleri ortalama 53 santimetre uzunluğa ve 7,7 kilogram ağırlığa ulaşıyor. Daha küçük olan dişilerinse ortalama boy uzunluğu 47 santimetreyken, ağırlıkları da 5,3 kilogram civarında.

Bu şebek türünün boz ya da kahverengi bir kürkü ve pembemsi yüzleri oluyor. Bu yüzden al yanaklı makak diye de anılıyorlar.

1930'larda bilim insanları araştırma amacıyla Porto Riko'daki küçük Cayo Santiago adasında bir maymun kolonisi kurmuştu.

Yerel halkın Maymun Adası diye andığı bölgede halihazırda 1700'den fazla al yanaklı makağın yaşadığı tahmin ediliyor.

Hakemli bilimsel dergi Nature Ecology and Evolution'da yayımlanan araştırmada 2017, 2019 ve 2020'de belirli aralıklarla erkek maymunların çiftleşme davranışları gözlemlendi.

Veriler, erkeklerin yüzde 72'sinin birbiriyle seks yaptığını, sadece yüzde 46'sının dişilerle çiftleştiğini ortaya koydu.

Hayvanların birbirinden ayırt edilebilmesi için her birine özel dövmeler yapıldı.

Bilim insanları daha önce böcekler, sürüngenler, kuşlar ve primatlar dahil olmak üzere çok çeşitli hayvanlarda aynı cinsiyetten bireyler arasında cinsel etkileşimler kurulduğunu gözlemlemişti. Ancak bunun genellikle nadir görülen bir davranış olduğu düşünülüyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Savolainen, "Erkekler arasındaki bu davranışın koalisyon kurmalarına yardımcı olduğunu görüyoruz. Seks yaparak bağ kurduklarında başka erkeklere karşı birlikte savaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sonuç olarak, muhtemelen grup içinde bir avantaj elde ediyorlar, daha fazla dişiye ulaşıyorlar ve sonunda daha fazla bebek sahibi oluyorlar"