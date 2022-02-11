'Adnan Oktar'ın siyasi ayağı araştırılsın' talebi üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması açıldı

11 Şubat 2022 Cuma, 14:47

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; 3 Ekim 2021’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Eski Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İ. Melih Gökçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, TCDD Eski Genel Müdürü Süleyman Karaman, AKP MKYK Eski Üyesi Ayşegül Esra Atik, 2014-2015 yılları arası AKP İzmir İl YK Üyesi Rahmi Genç, AKİT Kurucusu ve Yöneticisi Mustafa Karahasanoğlu hakkında, “Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık” suçunu işlediklerini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

"CUMHURBAŞKANINA VE KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET" İDDİASI

HKP avukatları, Gazeteci-Yazar Hakan Erol’un Turnike kitabından belgelerle alıntı yapmıştı. Gazeteciler; Barış Terkoğlu, Mine Kırıkkanat, İsmail Saymaz, İstanbul Emniyet Eski Müdürü Mustafa Çalışkan ile İstanbul Mali Şube Eski Müdürü Furkan Sezer’in tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etmişti. HKP’nin suç duyurusunu işleme alan savcılık, talepleri reddetti. Erdoğan ve diğer kişiler hakkında “soruşturmaya yer olmadığına” dair karar verdi. Savcılık suç duyurusu dilekçesinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kamu Görevlilerine hakaret edildiği" gerekçesiyle HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında soruşturma başlattı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrıldı. Nurullah Ankut Efe avukatları Pınar Akbina, Fettah Ayhan Erkan, Ali Serdar Çıngı ile birlikte ifadeye gitti.

“BU SORUŞTURMA YASAL VE MEŞRU DEĞİLDİR”

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe ifadesinde, “Böyle bir soruşturma açılamaz. Çünkü ülkemizde Anayasamıza göre göreve gelmiş bir Cumhurbaşkanı yoktur. Cumhurbaşkanı olabilmek için diğer şartların yanında kişinin 4 yıllık bir üniversite diploması olmazsa olmaz şartı vardır. Oysa Recep Tayyip Erdoğan bırakalım üniversite diplomasını, normal lise diploması dahi gösterememiştir bugüne kadar. Yalnızca Fatih İstanbul İmam Hatip Lisesi diploması vardır. Bugün ülkede meşru, yasal bir Cumhurbaşkanı yoktur. Olmayan bir Cumhurbaşkanı’na karşı da bir suç yoktur. Suç olmadığı için de yargılama yapılması mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Suç duyurusu dilekçesinde ismi geçen kişilerin Adnan Oktarla ilişkilerine ait bilgi ve belgeleri savcıya gösteren Efe, “Bu kadar bilgi, belge ve fotoğrafla kanıtlanmış bir suç duyurusu dilekçesi verdiğimiz için bize teşekkür edileceğine, bizi hapis cezasına çarptırmak için hakkımızda soruşturma başlatmıştır. Neden? Çünkü bugün yargı mekanizması AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürülmüştür. Ne yazık ki Hâkimler ve Savcılar ya angajedir ya da esir alınmıştır. Tüm bu nedenlerle de bu soruşturma yasal ve meşru değildir” dedi.

HKP Genel Başkanı’nın ifadesinin ardından söz alan Efe’nin avukatları, Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili Türkiye Noterler Birliği kararını ve AİHM Vedat Şorli kararını savcıya sundu. Avukatlar ayrıca Anayasanın 36’ncı, TCK’nin 128’inci, AİHS’nin 10’ncu maddelerine göre dilekçe hakkının, iddia ve savunma hakkının dokunulmazlığının, düşünce ve ifade özgürlüğü gereğince HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.