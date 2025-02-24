Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:07

Güncelleme: 24.02.2025 - 17:07

Friedrich Merz'in lideri olduğu merkez sağ Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Almanya'daki federal seçimleri kazandı. Ancak, partinin tek başına aldığı oy sayısı hükümet kurmaya yetmiyor. Bu gelişmenin ardından ülkede en fazla oy alan ikinci parti konumunda olan AfD'nin nasıl bir parti olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, AfD hangi parti? AfD'nin açılımı ne? AfD nasıl kuruldu? AfD ırkçı mı? Almanya'da AfD mi seçildi?

AfD HANGİ PARTİ?

Almanya için Alternatif Partisi 2013 yılında kurulan sağ popülist ve millî muhafazakâr bir siyasi partidir. Parti Almanya'da göçe karşı çıkmasıyla tanınır. Aşırı sağın bir partisi olarak tanımlanan AfD, genel olarak, Avrupa siyasi partileri ailesi içinde aşırı sağın bir alt kümesi olan ve genel olarak demokrasiyi reddetmeyen radikal sağda konumlanıyor.

AfD NASIL KURULDU?

AfD, Gauland, Bernd Lucke ve Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) eski üyeleri tarafından, merkez sağ ancak Avrupa yanlısı CDU'ya karşı sağcı ve orta derecede Avrupa şüpheci bir alternatif olarak Avro Bölgesi politikalarına karşı çıkmak için kuruldu.

ALMANYA'DA AfD NE KADAR OY ALDI?

Nisan 2013'te kurulan AfD, 2013 Almanya federal seçimlerinde Federal Meclis'e girebilmek için %5'lik seçim barajını kıl payı kaçırdı. Parti, Almanya'daki 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular'ın (ECR) üyesi olarak yedi sandalye kazandı. Ekim 2017 itibarıyla 16 Alman eyalet parlamentosunun 14'ünde temsili garantileyen AfD, 2017 Almanya federal seçimlerinde 94 sandalye kazandı ve ülkedeki üçüncü büyük parti ve aynı zamanda en büyük muhalefet partisi oldu. Baş adayları eş başkan yardımcısı Alexander Gauland ve Alice Weidel'di. 2021 federal seçimlerinde AfD beşinci büyük parti konumuna geriledi. 2023'ten bu yana yapılan anketler AfD'yi en popüler ikinci parti olarak göstermişti. 25 Şubat 2025 tarihinde yapılan büyük seçimlerin ardından AfD ülkenin en fazla oy alan ikinci partisi oldu.