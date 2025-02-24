10 maddede tüm boyutlarıyla Almanya seçimleri

ALMANYA İÇİN ALTERNATİF PARTİSİ (AfD, AŞIRI SAĞ/POPÜLİST)

- Başkanlık yarışında, Alman siyasetinde son derece tartışmalı bir figür olan Alice Weidel tarafından temsil edilen parti, yaklaşık yüzde 20.8 oy oranıyla Bundestag'ta 152 sandalye kazandı.

- AfD, Almanya genelinde her beş kişiden birinin oyunu alırken Doğu Almanya'da her üç oydan birini (yaklaşık yüzde 33) alarak bölgedeki en güçlü siyasi parti haline geldi. Parti, Doğu Almanya'daki tüm eyaletlerde birinci parti oldu.

- 2021 seçimlerinde yüzde 10,3 oy alan AfD, 2025'te bu oranı neredeyse iki katına çıkardı. Bu artış, AfD'yi ülke genelinde ikinci en güçlü parti konumuna getirdi.

- AfD'nin bu yükselişi, seçmenlerin mevcut hükümet politikalarına olan memnuniyetsizliği ve özellikle göç, ekonomi ve güvenlik konularındaki endişeleriyle ilişkilendirilmekte. Partinin bu konulardaki sert tutumunun, geniş bir seçmen kitlesinin desteğini kazanmasına katkı sağladığı düşünülüyor.

- AfD, özellikle göçmen karşıtı söylemleri ve milliyetçi vurgularıyla dikkat çekiyor. Partinin doğu Almanya’daki yükselişi, bölgedeki sosyoekonomik kırılganlıkların ve seçmen memnuniyetsizliğinin bir yansıması olarak görülüyor.