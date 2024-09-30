Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:17

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:17

Almanya'nın aşırı sağcı partisi Almanya İçin Alternatif Partisi'nden (AfD) Milletvekili Steffen Kotre, partisinin, hükümette yer alması halinde Rusya karşıtı yaptırımları kaldıracağını ve Rusya'ya yönelik saldırgan eylemleri durduracağını, Kremlin'le bir tür dostluk nedeniyle değil Almanya'nın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini söyledi.

Kotre, 2025'te yapılacak federal seçimlerin ardından partisinin, "demokratik olmayan bir şekilde sınırlamaması" halinde Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile koalisyon halinde hükümete girebileceğini savundu.

RIA Novosti'ye konuşan Kotre, “Yaptırımları kaldıracağız. Rusya'ya karşı saldırgan eylemlere son vereceğiz. İlişkilerin normalleşmesini savunacağız. Ayrıca, son olarak, Rus enerjisini ithal etmeye başlayacağız. Tüm bunlarda Putin'in dostu değiliz, ancak Alman çıkarlarını temsil ediyoruz. Çünkü, biz hep bununla suçlanıyoruz. Biz Putin'in ya da Rusya'nın savunucusu değiliz” dedi.

Kotre ayrıca, Alman çıkarlarını temsil ederek Rusya ile yeniden daha yakın bir işbirliği kurmanın mümkün olabileceğini vurguladı.