Almanya'dan Filistin kararı: Sloganı destekleyen vatandaşlık alamayacak

Almanya'da, Filistin'e destek amacıyla kullanılan 'Nehirden denize' (From the River to the sea) sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığı alamayacağı bildirildi.

Almanya'dan Filistin kararı: Sloganı destekleyen vatandaşlık alamayacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 12:25

Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun haberinde, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi.

Sputnik'in aktardığına göre, haberde, İçişleri Bakanlığının Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte "Nehirden denize" sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı.

"Nehirden denize" sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor.

O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün (Şeria) Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girmişti.


Etiketler: #Almanya #filistin

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