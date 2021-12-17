Afgan kadınlar, Taliban'a karşı mücadeleyi bırakmıyor
Afganistan’ın başkenti Kâbil’de dün onlarca kadın bir kez daha köktendinci Taliban yönetimine karşı meydanlara çıktı.
Kadınlar, eğitimden çalışma ve siyaset hayatına tüm alanlarda eşitlik, haklarının verilmesi çağrısı yaptı, ülkede her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullara tepki gösterdi. Eylemciler “yiyecek, kariyer, özgürlük” sloganları attı. Kimisinin uluslararası toplumun Afganistan’a yardımları kesmesine yönelik Taliban’ın da dile getirdiği tepkiyi yinelediği kaydedildi. Gösteri sırasında silahlı Taliban güçleri de alanda konuşlandı. AFP’nin haberinde eylemci kadınlardan birinin “Korku her zaman var ama korku içinde yaşayamayız. Korkularımıza karşı savaşmalıyız” dediği aktarıldı.
Geçen ağustos ayında Kâbil’e girerek yönetimi ele geçiren Taliban’ın, uluslararası toplumun tepkilerini dindirme arayışıyla 1990’lardaki iktidarına göre daha ılımlı bir söylem izlediği yorumları gündeme yansıyor. Ancak kadın haklarına yönelik vaatleri sahaya yansımış değil. Ülkenin pek çok kesiminde kadın kız çocukları eğitim ile iş hayatının dışında, baskı ve yasaklarla kuşatılmış durumda.
Video Haberler
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
En Çok Okunan Haberler
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Nerede duracağı belli değil'
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu