Afgan kadınlar, Taliban'a karşı mücadeleyi bırakmıyor

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Kadınlar, eğitimden çalışma ve siyaset hayatına tüm alanlarda eşitlik, haklarının verilmesi çağrısı yaptı, ülkede her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullara tepki gösterdi. Eylemciler “yiyecek, kariyer, özgürlük” sloganları attı. Kimisinin uluslararası toplumun Afganistan’a yardımları kesmesine yönelik Taliban’ın da dile getirdiği tepkiyi yinelediği kaydedildi. Gösteri sırasında silahlı Taliban güçleri de alanda konuşlandı. AFP’nin haberinde eylemci kadınlardan birinin “Korku her zaman var ama korku içinde yaşayamayız. Korkularımıza karşı savaşmalıyız” dediği aktarıldı.

Geçen ağustos ayında Kâbil’e girerek yönetimi ele geçiren Taliban’ın, uluslararası toplumun tepkilerini dindirme arayışıyla 1990’lardaki iktidarına göre daha ılımlı bir söylem izlediği yorumları gündeme yansıyor. Ancak kadın haklarına yönelik vaatleri sahaya yansımış değil. Ülkenin pek çok kesiminde kadın kız çocukları eğitim ile iş hayatının dışında, baskı ve yasaklarla kuşatılmış durumda.