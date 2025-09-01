Afganistan’da yıkıcı deprem: 800’den fazla ölü, binlerce yaralı...

Afganistan’ın doğusunu vuran 6 büyüklüğündeki deprem, büyük bir yıkıma yol açtı. Yetkililer, en az 812 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 800’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Deprem, gece yarısı 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

En ağır yıkım, Pakistan sınırındaki dağlık Kunar ve Nangarhar vilayetlerinde yaşandı. Kunar’da üç köy tamamen yok olurken, birçok köyde de büyük hasar meydana geldi.

Sadece Kunar’da 610 ölü bildirildi. Ulaşımın zor olduğu bölgelerde arama kurtarma ekipleri çalışmaları güçlükle sürdürüyor.

Reuters görüntülerine göre, yaralılar helikopterlerle bölgeden taşındı. Ordunun verdiği bilgilere göre, bugüne kadar 40 uçuşla 420 yaralı ve hayatını kaybeden kişi taşındı.

Bölge halkı da güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine yaralıların tahliyesinde yardımcı oldu.

YARDIM ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Sharafat Zaman, “Burada birçok insan yaşamını ve evini kaybetti. Uluslararası yardıma ihtiyacımız var” diyerek dünyaya çağrı yaptı. Ancak şu ana kadar hiçbir yabancı hükümetin destek için devreye girmediği bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Afganistan’daki ekibinin yardım hazırlığında olduğunu duyurdu. Çin ise Afganistan’ın ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Deprem, Taliban yönetiminin 2021’de iktidara gelişinden bu yana Afganistan’ı vuran üçüncü büyük sarsıntı oldu.

Ülke, uluslararası fonların kesilmesiyle büyük bir insani krizin içinde. 2022’de 3,8 milyar dolar olan insani yardım, bu yıl yalnızca 767 milyon dolara düştü.

BM’ye göre Afganistan’da nüfusun yarısından fazlası acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Ancak kadınların çalışma haklarına getirilen kısıtlamalar ve Taliban’ın politikaları nedeniyle bağışçı ülkeler yardımları kısmış durumda. Uzmanlar, “Afganistan’da unutulan bir kriz yaşanıyor” uyarısını yineliyor.