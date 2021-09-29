Taliban’ın anayasa sınavı
Afganistan’da yeni anayasa hazırlıkları yapan köktendinci Taliban, geçiçi olarak 1964 anayasasını kullanacağını duyurdu.
Muhammed Zahir Şah döneminin anayasasının, kadınlara oy kullanma hakkı verdiği belirtilirken AFP’nin haberine göre Taliban, “Şeriat yasalarına ve İslam Emirliği prensiplerine ters düşen maddeleri kullanmayacağını” açıkladı. Sputnik’e konuşan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, “Geçici hükümetin, herkesin haklarını göz önünde bulundurarak hazırlanacak, nihayetinde özgür ve bağımsız bir oylamaya sunulacak yeni bir anayasa için komisyon oluşturduğunu” söyledi. Öte yandan Kâbil Üniversitesi’ne Taliban üyesi Muhammed Eşref Ghairat’ın atanmasının ardından 70 akademisyenin görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Taliban’ın tepkiler nedeniyle Ghairat’ı görevden alabileceği öne sürüldü.
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