Afganistan’da düşen uçaktaki 4 kişi kurtarıldı

Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde düşen uçağın enkazına ulaşıldığını ve pilot dahil 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:28
Afganistan’da düşen uçaktaki 4 kişi kurtarıldı
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Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düşen Falcon 10 tipi uçağın enkazına ulaşıldı. Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekipleri tarafından uçağın enkazının Bedahşan kentindeki Kuf Ab ilçesinin Aruz Koh bölgesinde bulunduğu belirtilerek, pilot dahil 4 kişinin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı. 

Açıklamada, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, uçağın enkazının bulunduğu bölgeye dair görüntü paylaşıldı.

Uçakta olduğu belirtilen diğer 2 kişinin ise sağlık durumu henüz bilinmiyor.

RADARDAN KAYBOLMUŞTU

Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın Tayland'ın Pattaya kentindeki Utapao Havalimanı'ndan havalandığı belirtilerek, Hindistan ve Özbekistan üzerinden Rusya’nın başkenti Moskova'ya Rus bir hastayı taşıdığı aktarılmıştı.

Rusya Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçağın dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğu duyurulmuş, Rusya'ya kayıtlı uçakta ilk belirlemelere göre 4’ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtilmişti.


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