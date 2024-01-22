Afganistan’da düşen uçaktaki 4 kişi kurtarıldı
Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde düşen uçağın enkazına ulaşıldığını ve pilot dahil 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düşen Falcon 10 tipi uçağın enkazına ulaşıldı. Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekipleri tarafından uçağın enkazının Bedahşan kentindeki Kuf Ab ilçesinin Aruz Koh bölgesinde bulunduğu belirtilerek, pilot dahil 4 kişinin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı.
Açıklamada, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, uçağın enkazının bulunduğu bölgeye dair görüntü paylaşıldı.
Uçakta olduğu belirtilen diğer 2 kişinin ise sağlık durumu henüz bilinmiyor.
RADARDAN KAYBOLMUŞTU
Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın Tayland'ın Pattaya kentindeki Utapao Havalimanı'ndan havalandığı belirtilerek, Hindistan ve Özbekistan üzerinden Rusya’nın başkenti Moskova'ya Rus bir hastayı taşıdığı aktarılmıştı.
Rusya Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçağın dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğu duyurulmuş, Rusya'ya kayıtlı uçakta ilk belirlemelere göre 4’ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!