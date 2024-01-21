Son dakika: Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:27

Güncelleme: 21.01.2024 - 10:27

Hindistan'a ait yolcu uçağı, Afganistan'ın Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırındaki Bedahşan kentinde düştü.

Hükümet yetkilisi Zabihullah Amiri yaptığı açıklamada, "Uçak düştü ama yeri henüz bilinmiyor. Ekipler gönderdik ama henüz ulaşmadılar" ifadesinde bulundu.

"Sabah yerel halk tarafından bilgilendirildik" açıklamasında bulunan Amiri, kazanın tam olarak nerede meydana geldiği bilinmediğini belirtti.