Son dakika: Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afganistan'ın kuzeydoğu dağlarında yolcu uçağı düştü. Kazanın tam olarak nerede meydana geldiği bilinmezken, yetkililer "Sabah yerel halk tarafından bilgilendirildik" açıklamasında bulundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:27
Son dakika: Afganistan'da yolcu uçağı düştü
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Hindistan'a ait yolcu uçağı, Afganistan'ın Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırındaki Bedahşan kentinde düştü. 

Hükümet yetkilisi Zabihullah Amiri yaptığı açıklamada, "Uçak düştü ama yeri henüz bilinmiyor. Ekipler gönderdik ama henüz ulaşmadılar" ifadesinde bulundu. 

"Sabah yerel halk tarafından bilgilendirildik" açıklamasında bulunan Amiri, kazanın tam olarak nerede meydana geldiği bilinmediğini belirtti.


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