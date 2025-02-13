Afganistan'da intihar saldırısı: Bakanlık girişinde patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da intihar saldırısı: Bakanlık girişinde patlama
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AA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:15

TOLO News'ün haberine göre, Afganistan geçici hükümeti İskan ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kemal Afgan, Bakanlık girişinde bir intihar saldırısı yaşandığını aktardı.

Saldırganın fark edilerek etkisiz hale getirildiği ancak üzerindeki bombanın infilak ettiği, bunun sonucunda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir bankanın önünde de 11 Şubat'ta düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Afganistan'da terör örgütü IŞİD, sık sık özellikle Şiiler ile Afganistan güvenlik güçleri başta olmak üzere çeşitli gruplara yönelik saldırılar düzenliyor.


Etiketler: #IŞİD #afganistan

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