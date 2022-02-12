Afganistan'da meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi
Afganistan'da bir caminin önünde patlama meydana geldi.
Afganistan'ın kuzeybatısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinde bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Taliban yetkilisi Baz Mohammad Sarwari, Badgis'te bir caminin girişinde patlama meydana geldiğini açıkladı.
Sarwari, patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Sarwari, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ancak soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
Görgü tanıkları yaralı sayısının 15 olduğunu öne sürdü.
Onlarca kişinin cuma namazı için toplandığı esnada yaşanan patlamayı henüz üstlenen olmadı.
İlgili Haberler
- Afganistan'dan teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında 5 Pakistan askeri öldü
- Afganistan'da kızamık salgını: En az 74 çocuk öldü
- Afganistan'da bir kadın daha protestolardan sonra Taliban tarafından 'tutuklandı'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Proxima d adlı yeni gezegen bulundu
- Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri
- Afganistan'da caminin önünde patlama meydana geldi
- Russell Crowe, 'Marvel' evrenine dahil oldu
- 'Hamilelik planlıyorsanız önce sağlık kontrolü yaptırın'
- Netflix'te bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
- Canan Ergüder'li 'Oğlum' dizisine yeni transfer
- Özür çağrısı yapan Kanye West'e Billie Eilish'den yanıt
- İkiz Gezginler 25 yaşında!
- Ölümünün 700. yılında Dante Alighieri!