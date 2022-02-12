Afganistan'da meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi

12 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinde bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Taliban yetkilisi Baz Mohammad Sarwari, Badgis'te bir caminin girişinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Sarwari, patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Sarwari, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ancak soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Görgü tanıkları yaralı sayısının 15 olduğunu öne sürdü.

Onlarca kişinin cuma namazı için toplandığı esnada yaşanan patlamayı henüz üstlenen olmadı.

