Afganistan'da peş peşe depremler
Afganistan'da 10 dakika içerisinde 6.2 ve 5.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Herat'ta yerel saatle 11.00 civarında 8 dakika arayla 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, 5,5 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Herat'ın Zinda Can ilçesi merkezinden sırasıyla 29 ve 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilerek, sarsıntıların yerin 11,4 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamada depremler sonrası iki artçı sarsıntının kaydedildiği aktarıldı.
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