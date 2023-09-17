Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 17:53
Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. 

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-905’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakaladı. 

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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