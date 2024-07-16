Tam 40 ölü: O ülkede aşırı yağışlar can almaya devam ediyor
Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi yaralandı.
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.
Vilayetin merkezi, Pakistan sınırında yer alan Celalabad şehri, Sukh Rod bölgesi ve komşu bölgelerde büyük hasar meydana geldi.
40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 347 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yaralıların tedavisi için selden etkilenen bölgelere sağlık görevlileri sevk edildiği, can kaybının artmasının beklendiği ifade edildi.
Afganistan’da Mayıs ayından bu yana meydana gelen şiddetli yağış ve sellerde 400’den fazla kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi evsiz kaldı.
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