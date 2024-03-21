Afganistan’da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:16

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:16

Afganistan’ın güneyindeki Kandahar kentinde bir bankanın önünde yerel saatle 08.30’da çok sayıda kişinin maaşlarını almak için beklediği sırada intihar saldırısı düzenlendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı üslenen olmazken İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.