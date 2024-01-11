Afganistan'da şiddetli deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 13:04
Afganistan'da şiddetli deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 13.52'te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Badahşan'ın Curm ilçesi olduğunu açıkladı.

Depremin yerin 206 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilirken hasara ilişkin Taliban yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Geçen ekim ayında Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat vilayetinde meydana gelen ve büyüklükleri 5 ila 6,5 olan depremler sonucu 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.


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