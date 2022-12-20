Afganistan'da 'şüpheli' salgın alarmı: 2 çocuk yaşamını yitirdi
Afganistan'da bilinmeyen bir salgın hızla yayılıyor. 'Şüpheli' hastalık, 80 kişide tespit edilirken 2 çocuk hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Zabul vilayetinde en az 80 kişinin henüz tespit edilemeyen ve "şüpheli" olarak tanımlanan bir salgın hastalığa yakalandığı, 2 çocuğun bu nedenle hayatını kaybettiği bildirildi.
Zabul Vilayeti Sağlık Müdürü Abdul Hakim Hakkani, Şahcoy ilçesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği şüpheli bir salgının yayıldığını duyurdu.
Son birkaç haftada söz konusu salgına yakalanan çok sayıda kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu aktaran Hakkani, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Hakkani, ilçede en az 80 kişinin yüksek ateş, burundan kan akıntısı gibi belirtiler gösteren salgına yakalandığını ve 2 çocuğun bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
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