Profesör uyardı: Şu an yaşanan salgın mevsimsel, tedbir için 'aşılanma' gerekli

17 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Kış aylarının gelmesiyle artış gösteren, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerden son günlerde neredeyse herkes şikayetçi.

Prof. Dr. Mehmet Bakır okulların açılması ve insanların kapalı ortamlarda bulunma zorunluluğu nedeniyle kış aylarında gözlemlenen, solunum yoluyla bulaşan virüs sayısının arttığını ve koronavirüsün de etkisini devam ettirdiğini belirtti.

"KORONAVİRÜSÜN DE ETKİSİ DEVAM EDİYOR"

Bakır, "Şu anda mevsim itibariyle havaların soğuması, okulların açılması ve insanların kapalı ortamlarda bulunma zorunluluğu nedeniyle kış aylarında gözlemlediğimiz birtakım solunum yoluyla bulaşan virüslerin sayıların arttığı göze çarpıyor. Özellikle kış aylarında sık gördüğümüz gribin yanı sıra koronavirüsün devam ettiğini biliyoruz. Onun dışında ayrıca toplumda sıklıkla üçlü virüs diye söylenen virüs enfeksiyonları ile baş başayız. Tabi ki koronavirüsün de etkisi devam ediyor ama daha az bahsedilir görünüyor. Ama şu anda her üç virüsün de toplumda gördüğünü söyleyebiliriz. Grip ve respiratuvar sinsityal virüs (RSV) kış aylarında zaten beklenen bir hastalıktır, aynı zamanda adenovirüs ve koronavirüs gibi virüslerle de karşılaşıyoruz" dedi.

'SOLUNUM YOLU İLE BULAŞIYOR'

Mevsimsel salgınların solunum yoluyla bulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Bakır, şöyle konuştu:

"Şu anda yaşadığımız şey tamamen mevsimsel salgınlar şeklindedir. Bunlarla ilgili tabi ki bulaş yollarını bilmek ve önlem almak gerekiyor. Sıkça bahsedildiği gibi bunlar daha çok solunum yoluyla bulaşıyor. Damlacık enfeksiyonu ve daha çok burun, göz, ağız mukozası ve ellerin mikropla kirlenmesi, göz, burun ve ağız mukozasıyla bulaşma şeklinde oluyor.

Ya da kirlenmiş cisimcikle de temas sonucu bulaşıyor. Tabi ki özellikle kış aylarında bulaşın sık olması, insanların toplu kapalı ortamda bir arada bulunma zorunluluğundan ileri geliyor. Hem konutlarda hem de okul ve benzeri gibi alanlarda insanlar doğal olarak havaların soğumasıyla birlikte bir arada yaşamak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla virüslerin bulaşma riski de artıyor."

'MEVSİMSEL AŞILANMAYI SÜRDÜRMEK LAZIM'

Virüslerden korunma yollarından bahseden Prof. Dr. Bakır, "Grip için yıllık mevsimsel aşılama dediğimiz aşılamayı sürdürmek lazım. Özellikle de riskli grupların mutlaka aşılanması lazım. Maske, mesafe ve el yıkama burada da etkili çünkü tüm bu virüsler benzer bulaş yollarına sahiptir. İnsanların konuşması, öksürmesi, hapşırmasıyla ağız ve burundan çıkan damlacık dediğimiz partiküllerde virüs içeriyor. Bu virüsleri solunum yoluyla burun mukozası, göz mukozası ve ağız mukozasına girerek üst ya da alt solunum yolu enfeksiyonu şeklinde enfeksiyonlara sebep oluyor. Bu nedenle bu mevsimlerde maske takmak, elleri sık yıkamak gibi şeyler öneriyoruz" ifadelerini kullandı.