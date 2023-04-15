AFP: Türkiye'de depremzedeler oy kullanamamaktan endişeli

Yayınlanma: 15.04.2023 - 18:25

Güncelleme: 15.04.2023 - 18:26

Independent Türkçe'nin AFP'ye dayandırdığı haberinde, ajansın, "Türkiye'deki depremzedeler mayıstaki seçimlerin dışında bırakılmaktan korkuyor" başlıklı haberine yer verildi. Haberde, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yaklaşık 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 3 milyon vatandaşın yerinden olduğu belirtildi.

Haberde, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında yaşanan gecikmelerden dolayı hükümetin, vatandaşların 'öfkesiyle' karşı karşıya kaldığına vurgu yapıldı. Ajans, konuştuğu Antakyalı depremzedelerden Ali'nin "Bu öfkeyi sandıkta göstermemiz çok önemli" sözlerini aktardı.

"SEÇİM KAYITLARIYLA İLGİLENECEK DURUMDA DEĞİLDİLER"

Haberde, oy kullanacak kişilere ikametgah bilgilerini güncellemeleri için 2 Nisan'a kadar süre tanındığı aktarıldı. Bu tarihe kadar işlemlerini yapamayan depremzedelerin ise, oy kullanmak için afet bölgesine gitmesi gerekeceği belirtildi. Ajansın görüş aldığı CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İnsanlar sevdiklerini ve kendileri için değerli olan her şeyi kaybetti. Çoğu seçim kayıtlarıyla ilgilenecek durumda değildi" değerlendirmesinde bulundu.

"NE OLURSA OLSUN OY KULLANACAĞIM"

AFP'nin görüştüğü Antakyalı depremzedelerden Eymen Gassaloğlu da, Ankara'da kaldığını, adresini değiştiremediğini ama oy kullanmak için şehrine geri döneceğini belirtirken, "Bu benim geleceğim. Ne olursa olsun oy kullanacağım" dedi.

Antakya'daki faciadan sonra ikametgahını Ankara'ya aldırabildiğini belirten Özgür Yusuf Kavukçu ise, birçok arkadaşının oy kullanmak için şehre geri dönmek zorunda kalacağını kaydetti. Haberde, 45 yaşındaki depremzedenin şu sözleri aktarıldı:

"Bu koşullar altında seçimlerin özgürce yapılmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Fakat başka seçeneğimiz yok. Depremle zaten çok şey kaybettik. Bir de özgür irademizin ifadesini kaybetmek ayrı bir felakete yol açar."