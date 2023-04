İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ordu'da... 'Deprem olduktan sonra 48 saat neredeydiniz' diye soracağız!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:38

Güncelleme: 15.04.2023 - 17:29

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da yurttaşlarla buluştu.

Giresun Atatürk Meydanı’ndaki mitinginin ardından Ordu’ya gelen ve Cumhuriyet Meydanı’nda yurttaşlara hitap eden İmamoğlu, devlet kademesinin hesap vereceğini ve her işlemi denetlenebilir kılacaklarını söyledi.

"DEPREMDEN SONRA ERİŞİMİ KİM ENGELLEDİ DİYE SORACAĞIZ"

Ayrıca İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerin ardından yaşananları anımsatarak, şunları söyledi:

"Deprem olduktan sonra 48 saat neredeydiniz, diye soracağız. Deprem olduktan sonra insanların birbirine ulaşmasının en kritik olduğu anda erişimi kim engelledi, hukuken hesabını soracağız."

"DEVLETİ, YENİDEN KURALLAR VE KURUMLAR DEVLETİ YAPACAĞIZ"

Devleti yeniden kurallar ve kurumlar devleti yapacaklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Fakirliği de ortadan kaldıracağız. Tüm kalbimle inanıyorum ki; 14 Mayıs Türkiye için de büyük bir dönüm noktası olacak. O gün Türkiye için, yeni bir başlangıç olacak. Ardından devleti hızla toparlayacağız. Devletimizi yeniden kurallar ve kurumlar devleti yapacağız. Devlet yönetiminin her kademesi hesap verecek. Devlet idaresinin her işi ve işlemini denetlenebilir kılacağız. Çünkü devletin her kurumu sizin, Orduluların, Türkiye’nin, her kuruşu sizin.

Kamu idaresi israftan uzaklaşacak. İsrafı yok edeceğiz. Gösterişten, şatafattan tümüyle uzaklaşacak. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılı ülkemizi dünyanın size söz birinci ligine çıkacak. 2’nci yüzyılımız hamasetin değil, insanlarını kandıran değil, aklın, vizyonun, birliğin ve huzurun yüzyılı olacak. 2’nci yüzyılımız müreffeh ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ olacak. Refah toplumu olacağız. 2’nci yüzyılımız milletimizin yeniden ve özgürce konuşabildiği bir yüzyıl olacak. İfade özgürlüğünün önünü açacağız. Gençlerimiz konuşacak. Gençlerimiz duygularını dile getirecek. Gençlerimiz ne diyecek biliyor musun; ‘hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’.”

"KANUNLARIN HERKESE EŞİT UYGULANDIĞI BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni güçlendireceklerini ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasiyi dünya ölçeğinde en üst seviyelere çıkartacağız. Milletimizin sesi olan Meclisimizi güçlendireceğiz. Yeniden bu ülkenin en yüksek siyasi iradesi ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazan 1920’de Atatürk’ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Adalet sistemimiz korkulan değil, güven duyulan, adalet sistemimiz itimat edilen tarafsız, bağımsız, insanlarımıza hakkı, hukuku adaleti dağıtan kuralların ve kanunların herkese ama herkese iktidara yakın insanlara değil herkese eşit şekilde uygulandığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Adamına göre suç, adamına göre hak, adamına göre makama son vereceğiz.”

"TÜRKİYE, SÖZÜ BÜTÜN DÜNYADA GÜÇLÜ DUYULACAK BİR ÜLKE OLACAK"

Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dış politikada hamaseti bitireceğiz. Aklıselimi inşa edeceğiz. Türkiye, sözü bütün dünyada güçlü duyulacak bir ülke olacak. Tabi ki hem Avrupa’nın hem dünyanın en güçlü kuvvetlerinden biri olacak. Ne ile aklıyla, bilimiyle, teknolojiyle, ürettikleri ile birlikte enflasyonu 2 yıl içinde bir canavar değil de kuyruğunu sıkıştırmış tek haneli yerlere indireceğiz. Türkiye’nin en büyük parası neredeyse yarım kilo et bile alamıyor. İşte biz Türk lirasına itibar ve istikrar kazandıracağız. Bu memleketin kişi başı gelirini en az iki katına çıkartacağız 5 yılda. Gençlerimiz size sesleniyorum; işi de aşı da umudu da bu topraklarda arayacaksınız. Aynen İstanbul’da yaptığımız gibi insanlarımızın eşitlendiği, insanlarımızın güçlendiği, çiftçilerimizin borçlandığı değil, borçlarının ödendiği bir dönemi vaat ediyoruz.”