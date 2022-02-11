AFP yazdı: Türkler zamların ardından evde alkol üretiyor

11 Şubat 2022 Cuma, 11:22

Fransa merkezli medya kuruluşu AFP, AKP hükümetinin muhafazakar politikaları doğrultusunda alkollü içeceklere yüksek zamlar uygulamasının ardından yurttaşların düşüncelerini yazdı.

Süleyman Güneş, zam ve yüksek enflasyon sonrası iş durumunu AFP'ye değerlendirerek, "Eskisi gibi değil. Günün bu saatinde, yüzde 80 ile 90 gibi doluyduk ve şimdiyse yüzde 30 ile 40 civarında" dedi.

Güneş, "Müşteriler menüdeki fiyatları görünce hemen kalkıp gidiyorlar. Bir adamın günlük parasının yarısını bir bardak biraya vermesini nasıl beklersiniz?" diye konuştu.

Ocak ayında Türk hükümeti alkollü içecekler ve tütün ürünlerine uygulanan özel tüketim vergisini yüzde 47,4 oranında artırdığını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, defalarca alkol ve tütün tüketimine karşı çıktmıştı. 2013'te hükümet, alkol satış saatlerini kısıtlayan bir yasa çıkardı ve geçen yıl Covid-19 karantinası sırasında satışlara daha fazla kısıtlama getirdi. Erdoğan ayrıca, yurttaşlara defalarca AFP'nin "milli içki" olarak tanımladığı rakı yerine ayran içmelerini tavsiye etmişti.

AFP'ye konuşan bazı barmenler, müşterilerin bir şişe birayı paylaştığına ve bazılarının sadece bir kadeh şarap sipariş ettikten sonra saatlerce barda kaldıklarına tanık olduklarını söyledi.

"KÜÇÜK AZINLIĞIN MUTLU ÇOĞUNLUĞA TOKADI"

AKP, 2002'de iktidara geldiğinde 70cl'lik bir şişe rakı 8 TL iken bugün ise, ocak ayındaki artış sonrası 175 liradan yüzde 42 artarak 249 lira oldu. Bu arada, yüzde 50'ye yakın enflasyon ve yükselen gıda ve enerji fiyatları, birçok kamu ve özel sektör çalışanı için yüzde 30 ila 50'lik bir ücret artışına rağmen Türklerin satın alma gücünü aşındırdı.

Alkolle ilgili alınan son tedbirlerle birçok içki dükkanı kapanma riskiyle karşı karşıya kalırken, bazı kişiler ev yapımı alkol üretmeye başladı.

İstanbul'da tekel dükkanı sahibi AFP'ye demeç veren Cihan İnce, "Alkol zaten pahalıydı. Son zamlar yangını körükledi" dedi.

Türkiye'deki Tekel Mağazaları Platformu'nun Başkanı ve Kurucusu Özgür Aybaş, alkollü içeceklerdeki fiyat artışlarının "küçük bir azınlığın mutlu çoğunluğa, yemek kültürüne, özel ve laik yaşama tokat attığı bir ceza" olduğunu söyledi.

Aybaş, "Bu ideolojik bir yaklaşımdır, vergili bir cezadır, 'bizim gibi yaşa' diyen bir yaptırımdır" ifadelerini kullandı.

"KİMYAGER OLUYOR"

İstanbul Anadolu yakasında tekel işleten Şeref Binay, müşterilerinin yarısının evde alkol ürettiğini söyledi. İçenler "kimyager oluyorlar" diye espri yaptı.

İstanbul'un hareketli Beyoğlu semtinde, müşterileri bireysel tüketiciler yerine barlar olan tekel mağazası sahibi Serdar Bayar, fiyat artışlarının kaçak alkol üretimini tetikleyeceği konusunda uyardı.

AFP'nin haberinde "YouTube videolarının evde nasıl alkol yapılacağını gösterildiğini söyledi ancak uyardı: "Etil yerine metil koyduğun an kör olursun." İstanbul polisi pazartesi günü binlerce kaçak içki şişesine el koydu ve bir baskın sırasında dört şüpheliyi gözaltına aldı. Türk basını, fiyatlar yükselmeden önce yalnızca Aralık ayında 84 kişinin kaçak alkolden öldüğünü bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

"ÖZGÜRLÜKLERİMİZ KISITLANIYOR"

Haberde yüksek zamlarla mücadele etmek için sosyal medyadan da yardım alındığı bahsedilerek "Büyük bir yeşil üzüm kasesinin önündeki masada oturan ve YouTube kanalında Vedat3858 Bilgin takma adını kullanan bir Türk, 1.300'den fazla abonesine rakının nasıl yapıldığını anlatıyor. Bazı mağazalar, küçük mağazalardaki canlı Instagram yayınları ve canlı sohbet gruplarıyla satışları teşvik etmek için yaratıcı yollara başvuruyor" denildi.

AFP'ye konuşan 20'li yaşlarındaki Batu, "Barda içki içmek bizim için bir rüya haline geliyor. Özgürlükler kısıtlanıyor ve biz sessiz kalıyoruz. Başka ne diyebilirim?" dedi.

Beşiktaş'taki Güneş ise yüksek fiyatların alkol ticaretini mahvedeceği konusunda uyararak "Gördüğüm kadarıyla işletmeler birer birer kapanacak" yorumunu yaptı.