AFP'den dikkat çeken Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin analiz: Yine bekletme olacak mı?

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:27

Geçen haftalarda İran'ın başkenti Tahran'da Astana Üçlü Zirvesi kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiği görüşme gerçekleşti.

Üçlü zirvenin yanı sıra liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk konumunu sağlamlaştırmak isteyen ve Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmayan ve aynı zamanda Ukrayna’ya desteğini açıklayan Erdoğan, Putin ile görüşmesine geç katıldı.

GEÇMİŞTEKİ OLAY ANIMSANDI

Akıllara, İdlib için ateşkes mutabakatının çıktığı görüşme öncesi Putin'in, Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda 2 dakikadan fazla beklettiği geldi.

Görüntülerde Erdoğan'ın beklemekten yorulduğu ve bir yere oturduğu görülmüş ve Türk heyetine yapılan hareket sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Tahıl koridoru konusunda arabuluculuk çabasında bulunan Türkiye ile Rusya arasındaki görüşme öncesinde Fransız haber ajansı AFP dikkat çekici bir analiz yayımladı.

Sözcü'nün aktardığına göre, “Ukrayna’daki savaşı bitirmek ve Suriye’ye yönelik askeri operasyon düzenlemek, bugün yapılacak görüşmeleri domine edecektir” denildi. Tahıl koridoru konusunda arabuluculuk yapan Erdoğan’ın bu başarıyı kullanmasının beklendiği kaydedilirken, “Fakat bu konuda gerilimler var. Geçen ay Tahran’da Putin, Erdoğan’a Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine bir askeri operasyon düzenlemesine karşı olduğunu söyledi" hatırlatması yapıldı.

"KRONİK OLARAK..."

AFP, “İki lider arasında beklenmedik bir gerilim kaynağı ise nasıl görüşecekleri konusu olacak. Çünkü her iki isim de kronik olarak geç kalmaya başladı. Erdoğan, Putin’i karşılamadan önce yaklaşık 50 saniye bekletti. Türk haber ajansları bu bekleyiş sırasında Putin’i yakından çekti ve mimiklerini ve hareketlerini gözler önüne serdi” yorumunu yaptı. Ajans, Erdoğan’ın 2020’de yaşadığı duruma tepki olarak Putin’i beklettiğini öne sürdü.