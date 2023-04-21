AFP'den Kılıçdaroğlu değerlendirmesi: 'Erdoğan'ın rakibi tabuları yıktı'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 18:04

Güncelleme: 21.04.2023 - 18:04

Fransa'nın köklü haber ajansı AFP, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı "Alevi" videosunu "Erdoğan'ın rakibi Alevi olduğunu söyleyerek tabuları yıktı" başlığıyla haber yaptı.

AFP'nin değerlendirme haberinde, Kemal Kılıçdaroğlu için "genç seçmenlere gönderdiği video mesajı, çoğunluğu Sünni olan ülkedeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta Alevi bir cumhurbaşkanı seçmeye hazır olmadıkları yönündeki dile getirilmeyen endişeyi ele alıyor" denildi.

Aleviler hakkında "zulümle karşı kaşıyalar, ayırmcılık ve ibadethanelerine yapılan saldırılar nedeniyle kimliklerini gizli tutma eğilimindeler" ifadesinde bulunan AFP, Erdoğan'ın daha önce, Alevileri "yeni bir din" icat etmekle suçladığını hatırlattı.

AFP, "Kılıçdaroğlu, Alevi kimliğini hiçbir zaman gizlemedi ama bu konuda nadiren ayrıntı verdi" ifadesinin ardından "anketler 74 yaşındaki eski devlet memurunun bıçak sırtı oyları kazanmanın ve Erdoğan'ın yirmi yıllık sosyal muhafazakar iktidarını sona erdirmenin eşiğinde olduğunu gösteriyor" dedi.

AFP, videonun ilk kez oy kullanacak olan seçmenlere ulaşabilmek amacıyla Twitter'a yüklendiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasına "İlk oylarını kullanacak sevgili çocuklarım" diyerek başladığını vurgulayan AFP, Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan döneminde büyüyen ve ilk kez oy kullanacak olan beş milyon genç Türk'e" seslendiğini ifade etti.

AFP, Kılıçdaroğlu'na cevabın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Bunu neden şimdi söylüyor?" sorusuyla geldiğini ve Soylu'nun "Mağduru oynamaya çalışıyor" dediğini aktardı.

AFP ayrıca, ABD merkezli düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olan Aslı Aydıntaşbaş'ın, Twitter'daki "Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmaktan bahsettiği inanılmaz cesur video, Türkiye'de neredeyse bir siyasi tabuyu yıkıyor" paylaşımına yer verdi.