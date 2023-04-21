İngiliz basını Kılıçdaroğlu'nu tanıttı: 'Yumuşak dilli eski bir devlet memuru...'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 14:17

Güncelleme: 21.04.2023 - 14:22

İngiltere'nin kamu yayın kuruluşu BBC, yaklaşan genel seçimler öncesinde "Türkiye'nin yumuşak dilli lideri Kemal Kılıçdaroğlu güçlü Erdoğan'a meydan okuyor" başlığıyla Kemal Kılıçdaroğlu portresi yayınladı.

"İktidara geldiğinden beri 20 yılda Türkiye'nin en güçlü adamı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek için şu ana kadarki en büyük şansa sahip" denilen Ece Göksedef'in derlediği Kılıçdaroğlu haberinde, Kılıçdaroğlu için "Yumuşak dilli eski bir devlet memuru olarak Türkiye'nin gösterişli ve güçlü cumhurbaşkanının tam zıttı" değerlendirmesinde bulunuldu.

FİZİKSEL SALDIRILARA UĞRADI

BBC, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılara da haberinde yer verdi.

Habere göre, 2014'te mecliste bir ziyaretçi tarafından iki kez yumruklandı. Yanağı ve gözü morarmasına rağmen meslektaşlarını sakin olmaya çağırdı:

"Demokrasiye giden yol engellerle doludur"

BBC, Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında PKK tarafından konvoyuna füze fırlatıldığını ve 2017 yılında IŞİD'in düzenlediği bombalama eyleminden kurtulduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında şehit cenazesinde linç girişiminden kurtulduğunu aktaran BBC, Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı sırada yakındaki bir eve sığındığını ve öfkeli kalabalığın bu evin yakılması çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Haberde, Kılıçdaroğlu'nun, güvenliği sağlandıktan sonra söylediği "Bu girişimler bizi durduramaz" ifadesi yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırılara rağmen sakinliğini korumasına, "Fiziksel saldırılara karşı barışçıl, tepkisi de öyle" sözleriyle değinildi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ İLE ÜN KAZANDI

Kılıçdaroğlu için "Deniz Baykal'ın kaset skandalının ardından lideri olduğu CHP'de girdiği birçok seçimi kaybetti" denilen haberde, "kökleri Türkiye'nin modern laik kurucusu Kemal Atatürk'e kadar uzanan CHP'nin cazibesini arttırdı" ve "ülkedeki tüm farklı renkleri kucakladı" denildi.

BBC, Kılıçdaroğlu'na ilişkin şu ifadelerde bulundu:



"Kılıçdaroğlu, maliyede memur olarak çalıştı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genel müdürü olarak yolsuzlukları ayıklamasıyla ün kazandı. 15 Temmuz 2016'darbe girişiminin ardından Kılıçdaroğlu'nun ünü yayıldı."

Haberde Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yirmi beş yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasına kararı verilmesi sonrasında Ankara'dan İstanbul'a 450 km yürüyerek "Adalet Yürüyüşü" başlattığı ve "yürüyüş sayesinde ününün yayıldığı" vurgulandı.

"Yakaladığı üne rağmen cumhurbaşkanlığı için yarışmamayı tercih etti ve beş yıl daha bekledi" denilen haberde ayrıca, "CHP'nin İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlığı yarışını kazanan tartışmasız daha yüksek profilli figürleri var. Ancak parti arkadaşları bu seçimin liderlerinin zamanı olduğuna inanıyor" ifadesi yer aldı.