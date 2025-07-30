Afrika’da açlık derinleşiyor, yardımlar azalıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika’da açlığın alarm verici düzeylere ulaştığını duyurdu.

Pazartesi günü yayımlanan ‘Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2025’ (SOFI 2025) raporuna göre, 2024 yılında kıta genelinde 1 milyardan fazla kişi sağlıklı bir diyeti karşılayamaz hale geldi. Bu sayı, Afrika nüfusunun yaklaşık üçte ikisine denk geliyor.

Raporda, açlıkla mücadelede küresel düzeyde bir miktar ilerleme kaydedilmiş olsa da Afrika ve Batı Asya'da durumun kötüleştiği vurgulandı.

Küresel açlık oranı 2023’te yüzde 8,5 iken, 2024’te yüzde 8,2’ye düştü. Ancak Afrika’da açlık çekenlerin oranı 2024’te yüzde 20’yi aşarak 307 milyon kişiye ulaştı.

2030’A KADAR AÇ KALACAKLARIN YÜZDE 60’I AFRİKADA

BM’nin öngörülerine göre, 2030’a kadar kronik açlık çeken kişilerin yaklaşık yüzde 60’ı Afrika’da yaşayacak. Rapora göre, kıtada sağlıklı beslenmeye gücü yetmeyenlerin sayısı 2019’da 864 milyonken, 2024’te bu rakam 1 milyarı geçti. Aynı dönemde dünya genelindeki bu sayı ise 2,76 milyardan 2,6 milyara geriledi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Cindy McCain, “Açlık hâlâ endişe verici seviyelerde. Ancak bu krizi durdurmak için gereken fonlar kesiliyor. Bu yılki bütçe kesintileri yüzde 40’a kadar çıkacak. Bu da milyonlarca kişinin bizim sağladığımız hayati yardımlardan mahrum kalacağı anlamına geliyor” diyerek durumu özetledi.

McCain ayrıca, acil yardımların ulaşmaması halinde “büyük zorluklarla kazanılan ilerlemenin kaybedileceğini ve istikrarsızlık riskinin artacağını” söyledi.

Geçtiğimiz hafta WFP, sadece Nijerya’da 30 milyondan fazla kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu ve yardım faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 130 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu duyurmuştu.

TARIM YETERSİZ, İKLİM ŞARTLARI ZOR

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) baş ekonomisti Maximo Torero ise Afrika’daki açlığın nedenlerini şöyle sıraladı:

“Yetersiz tarımsal üretim, hızlı nüfus artışı, şiddetli çatışmalar ve iklim değişikliği kaynaklı gerilemeler.”

RT News’in aktardığına göre, rapor UNICEF, FAO, IFAD, WFP ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) katkılarıyla hazırlandı ve gıda güvencesiyle ilgili küresel eğilimleri değerlendiriyor.