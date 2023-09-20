Ukrayna'dan Kenya adımı: Tahıl merkezi kuracak

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ukrayna'nın Afrika'nın doğusundaki gıda sorununa çözüm olabilmek için Mombasa Limanı'nda tahıl merkezi açacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:57
Ukrayna'dan Kenya adımı: Tahıl merkezi kuracak
Abone Ol google-news

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu sırasında New York'ta bir araya geldi.

Ruto, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Zelenski'nin, Afrika'nın doğusundaki acil gıda ihtiyacını karşılamak için Mombasa Limanı'na tahıl merkezi kurma sözü verdiğini ifade etti.

Ruto ayrıca, acıların dindirilmesi ve yıkımın durması için ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl çözümünü desteklediğini dile getirdi.

Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana artan gıda fiyatlarından zor bir dönem geçiren Afrika ülkeleri, iki ülkenin barışması için inisiyatif başlatmıştı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alınmasını esefle karşıladığını belirterek, tarafları anlaşmayı sürdürmeye çağırmıştı.


Player Alanı
Kenya Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı

İlgili Haberler

İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek: On binlerce top mermisi tedarik edecek

İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek: On binlerce top mermisi tedarik edecek
ABD Savunma Bakanı Austin'den 'Ukrayna'ya destek' açıklaması

ABD Savunma Bakanı Austin'den 'Ukrayna'ya destek' açıklaması
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, BM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Dünya Rusya'ya karşı birleşmeli, Şeytan'a güvenilmez'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, BM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Dünya Rusya'ya karşı birleşmeli, Şeytan'a güvenilmez'

En Çok Okunan Haberler