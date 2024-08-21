Afrika ülkesinde 300 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), yaklaşık 300 kişiyi taşıyan bir tekne alabora oldu.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 08:17
Afrika ülkesinde 300 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu
Abone Ol google-news

Yerel basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Lukenie Nehri'nde bir tekne alabora oldu.

Yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tekne batarken teknede bulunan çok sayıda kişinin boğularak can vermesinden endişe ediliyor.

Yetkililer, kayıp ya da ölü sayısının tespitinin zor olduğunu ve kaza sonrası çok az sayıda kişinin kurtarılabildiğini açıkladı.

KDC'de haziranda bir teknenin batması sonucu 21'i çocuk en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.


Kongo Demokratik Cumhuriyeti haberleri tekne haberleri

İlgili Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla savaşmayı reddeden askerlere idam cezası verildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla savaşmayı reddeden askerlere idam cezası verildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 35 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 35 sivil öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısı: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısı: 50 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler