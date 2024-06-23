Afrika ülkesinde erken yaşta evlilik yasaklanıyor

Yayınlanma: 23.06.2024 - 16:23

Güncelleme: 23.06.2024 - 16:23

Ulusal basındaki haberlere göre, aktivistlerin kız çocuklarının evlendirilmesine karşı başlattığı kampanyanın ardından parlamento, erken yaşta evliliği yasaklayan tasarıyı kabul etti.

18 yaşından küçük kızlarla evlenmeyi suç sayan tasarıya göre, bu suça karışanlara 15 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tasarının yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio tarafından da imzalanması gerekiyor.

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children'ın Sierra Leone Temsilcisi Patrick Analo, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun hakları için mücadele eden çocuklar için tarihi bir an ve olağanüstü başarı olduğunu belirtti.

Analo, erken yaşta evlendirilen kızların sadece çocukluklarının değil, geleceklerinin de ellerinden alındığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre, Sierra Leone'de kızların üçte biri 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor. Erken yaşta evlendirilen yaklaşık 800 bin kız çocuğunun bulunduğu ülkede, 400 bini 15 yaşından önce evlendirildi.

Sierra Leone'deki pek çok kız çocuğu yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor. Bu çocukların çoğu, aileleri tarafından maddi durumlarını iyileştirmek ya da borçlarını ödemek amacıyla evlendiriliyor.