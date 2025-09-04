Afrika ülkesinde eşcinsellik yasaklandı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da parlamento, eşcinsel ilişkileri suç sayan yeni yasayı kabul etti. Pazartesi günü devlet televizyonu RTB’den canlı yayımlanan oylamada, “Kişiler ve Aile Kodu” (CPF) adı verilen düzenleme oybirliğiyle kabul edildi.

Yasaya göre “eşcinsel uygulamaları ve benzeri davranışları teşvik edebilecek davranışlar”, iki ila beş yıl hapis ve 2 ila 10 milyon Batı Afrika CFA frangı (yaklaşık 3 bin 200–16 bin dolar) arasında değişen para cezalarıyla cezalandırılacak.

Adalet Bakanı Edasso Rodrigue Bayala, eşcinsel ilişkileri “tuhaf davranışlar” olarak nitelendirdi ve yasanın hemen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bayala, düzenlemenin “kültürel değerlere saygı ve daha adil, daha birleşik bir Burkinabe ailesi inşa etme arzusunu” yansıttığını savundu.

Evlilik yaşı eşitlendi, mirasta ayrımcılık kaldırıldı

Yeni yasayla birlikte ülkede evlilik yaşı her iki cins için 18 olarak belirlendi. Ayrıca miras hukukunda cinsiyet ayrımcılığına son verildi.

AFRİKA'DA ARTAN YASAKLAR

Burkina Faso’nun aldığı karar, eşcinselliği yasaklayan Afrika ülkelerinin sayısını artırdı. Uganda, Mayıs 2023’te kabul ettiği yasa ile bazı eşcinsel eylemler için idam cezası, “eşcinselliği teşvik etme” suçuna ise 20 yıl hapis cezası getirmişti. ABD, bu gelişme üzerine Uganda’yı gümrüksüz ticaret programından çıkarmış, Dünya Bankası ise yeni kredileri durdurmuştu.

Gana Parlamentosu da Temmuz 2023’te eşcinselliği destekleyen faaliyetleri ve finansmanı suç kapsamına alarak cezaları ağırlaştırmıştı. Nijerya, Sudan ve Moritanya’da ise eşcinsel ilişkilere idam cezası öngörülüyor.

Amnesty International Batı ve Orta Afrika Direktörü Marceau Sivieude, Burkina Faso hükümetini çocukları erken ve zorla evlilikten koruyan düzenlemeler nedeniyle övdü.

Ancak yetişkinler arasındaki eşcinsel ilişkilerin suç sayılmasını “eşitlik hakkının ihlali” olarak tanımladı. Sivieude, geçici Devlet Başkanı İbrahim Traore’ye çağrı yaparak yasayı imzalamadan önce parlamentoya iade etmesini istedi.