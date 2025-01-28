Afrika ülkesinde kitlesel protesto: Büyükelçilikler ateşe verildi

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:24

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:24

Kinşasa'nın çeşitli noktalarında toplanan göstericiler, M23 ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda karşıtı protestolarını sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, protestolar sırasında güvenliği sağlamak için yoğun önlemler aldı.

Protestolara katılan bir grup, başkentin Gomme bölgesinde bulunan büyükelçilik binalarına saldırdı.

Bu sırada Ruanda, Fransa, Belçika ve Kenya büyükelçilikleri ateşe verilirken, bazı alışveriş merkezleri de yağmalandı.

Gösteriler, başkentin birçok noktasında devam ediyor.

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatarak, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra "M23" olarak anılmaya başladı.

M23 üyeleri, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.