Afrika ülkesinde M çiçeği alarmı: 'Vakaların çoğu çocuk'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:27

Güncelleme: 26.08.2024 - 15:27

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki tedavi merkezlerinde araştırma yapan BBC'nin haberinde, M çiçeği salgınından en çok çocukların etkilendiği belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Goma şehrine yakın Munigi'deki Medair adlı sağlık kuruluşundan Dr. Pierre-Olivier Ngadjole, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği vakaların yüzde 75'inin 10 yaşından küçük çocuklar arasında görüldüğünü söyledi.

Ngadjole, bağışıklık sistemlerinin daha az gelişmiş olması nedeniyle çocukların M çiçeği salgınından daha fazla etkilendiklerini belirterek, "Hastalığın yayılmasında yakın temas son derece önemli bir faktör. Çocuklar her zaman sosyal mesafeyi önemsemeden oynuyorlar. Evlerde de durum aynı. Birkaç kişi aynı yatakta uyuyabiliyor. Dolayısıyla hastalık hızla yayılıyor" dedi.

Bu yıl vakaların büyük çoğunluğunun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldüğünü ve hastalık nedeniyle 450'den fazla can kaybı olduğunu aktaran Ngadjole, çatışmalar nedeniyle kalabalık ve hijyenik olmayan kampların da salgının yayılmasında önemli bir risk faktörü olduğunu ifade etti.

Haziran ayından bu yana cilt enfeksiyonlarını tedavi etmeye çalıştıklarını, antibiyotik, parasetamol ve güvenli içme suyu da dahil birçok hizmeti ücretsiz bir şekilde sağlamaya çalıştıklarını aktaran Ngadjole, "Özellikle ücretsiz sağlık hizmeti sağlamak çok önemli. Bu, insanların herhangi bir mali engelle karşılaşmadan sağlık tesisine erken gelmeleri demek" diye konuştu.