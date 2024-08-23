Güney Afrika'dan M çiçeği açıklaması
Güney Afrika hükümeti, bugüne kadar 24 vakanın tespit edildiği ülkede M çiçeği salgınının kontrol altında olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki M çiçeği salgınının son durumu hakkında bilgi verdi.
Ntshavheni, Güney Afrika'da bugüne kadar 24 vakanın kaydedildiğini ve 3 kişinin M çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Ülkede en son vakanın temmuz ayında kaydedildiğine dikkati çeken Ntshavheni, Güney Afrika'da salgının kontrol altında olduğunu anlattı.
???????Ntshavheni, ayrıca bugüne kadar 30 büyükbaş hayvan çiftliğinin karantina altına alındığını belirterek, "Toplamda 67 işletmede 92 binin üzerinde sığır ve 600'e yakın koyun aşılandı" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk Lirası uyarısı!
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor
- İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi kulislere nasıl yansıdı?
- Çok sayıda kente 'gök gürültülü sağanak' uyarısı!