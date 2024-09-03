Afrika ülkesindeki cezaevinde isyan: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:16

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:16

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Makala cezaevinde yaşanan toplu bir firar girişiminde çıkan izdiham sonucu en az 129 kişinin öldüğü ve 59 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri ve Güvenlik Bakanı Jacquemain Shabani, cezaevinde çıkan yangınların bir dizi idari tesisi ve gıda deposunu tahrip ettiğini söyledi.

Shabani, “İlk rakamlara göre, 24'ü uyarıların ardından ateşli silah yaralanmalarından ve geri kalanı ezilme veya boğulmadan olmak üzere 129 kişi hayatını kaybetti. Buna ek olarak, hükümet tarafından bakımı üstlenilen 59 kayıp saydık ve birkaç kadına tecavüz vakası yaşandı” dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Shabani, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Constant Mutamba saldırıyı “önceden planlanmış bir sabotaj eylemi” olarak nitelendirerek, “bu sabotaj eylemlerini azmettirenlerin sert bir yanıt alacaklarını” ifade etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Mbemba Kabuya, yerel Top Congo FM radyosuna yaptığı açıklamada, firar girişiminin hapishanenin bir kanadında oturan mahkumlar tarafından planlandığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, son ülke raporunda, bin 500 kişi kapasiteli Kongo'nun en büyük cezaevi olan Makala'da çoğu yargılanmayı bekleyen 12 binden 00fazla mahkûmun tutulduğunu belirtti.

Hapishane, 2017 yılında dini bir tarikat tarafından düzenlenen bir saldırıda düzinelerce kişinin serbest bırakılması da dahil olmak üzere daha önce de hapishaneden kaçışlara sahne olmuştu.