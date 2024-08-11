Afrika'nın 'en büyük' havalimanı inşa edilecek: 'Ultra-modern tasarıma sahip...'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:31

Güncelleme: 11.08.2024 - 11:31

Etiyopyalı havayolu şirketi Ethiopian Arlines, Etiyopya'nın yeni ana uluslararası havalimanını tasarlamak için uluslararası danışmanlık grubu DAR ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Havayolu şirketinin CEO'su Mesfin Taseu'ya göre, yeni havalimanı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa yakınlarındaki Bishoftu kasabasında inşa edilecek.

Taseu, "Anlaşma şartlarına göre DAR, yeni havalimanının detaylı tasarımını yapacak ya da geliştirecek ve aynı zamanda Etiyopya Havayolları'nın havalimanının yeni yolcu altyapısını inşa edecek yüklenicileri seçmesine yardımcı olacak. Ayrıca anlaşma, inşaat çalışmalarının baştan sona denetlenmesini de içeriyor" açıklamasında bulundu.

Yeni havalimanı dört piste sahip olacak. Taseu'ya göre, projenin ilk aşaması yılda 60 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanının inşasını içeriyor ve ikinci aşama tamamlandığında havalimanı yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet verecek.

Yeni havalimanının Afrika'nın en büyüğü olacağını ve "ultra-modern" bir tasarıma sahip olacağını söyleyen DAR CEO'su Tarık el-Kanni, projenin Etiyopya Havayollarını "dünyanın en iyi on havayolundan biri" yapacağını söyledi.