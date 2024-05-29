Etiyopya'da 'ulusal diyalog' toplantısı: İç savaş sonrası ilk kez düzenlendi
Etiyopya'da ilk kez düzenlenen "ulusal diyalog" toplantısı başkent Addis Ababa'da başladı.
Addis Ababa merkezli FANA televizyonunun haberine göre, ülkede yaşanan gerginlik ve çatışmalara çözüm yollarının ele alınacağı toplantı 4 Haziran'a kadar sürecek.
Etiyopya tarihinde bir ilk olan "ulusal diyalog" toplantısında, ülke genelinde karşılaşılan anlaşmazlık ve zorlukların çözülmesi için istişare ve uzlaşı görüşmeleri yapılacak.
Toplantıya toplumun çeşitli kesimlerinden temsilciler katılacak.
Etiyopya'nın kuzeyi 2 yıl süren ve 2022'de sona eren iç savaşa sahne olurken ülkenin farklı bölgelerinde toplumsal gerginlikler devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
- Erdoğan'dan İmamoğlu'na: 'Kimse kusura bakmasın...'
- Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
- 'Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede...'
- Meral Akşener’e ulaşılamıyor
- Bahçeli görevden aldı!
- Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt!
- Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
- Erdoğan istedi, Bahçeli'ye gitti