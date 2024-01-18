Etiyopya'ya şart koştu: Müzakere etmeyeceğiz

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:46

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:46

Somali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tasdik etmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, Afrika Birliğinin iki ülkeye yaptığı diyalog çağrısına karşılık, Somali'nin toprak bütünlüğünün Etiyopya tarafından ihlal edildiği ve Somaliland ile yapılan anlaşmadan çekilmediği takdirde bu ülkeyle müzakere edilmeyeceği ifade edildi.

Afrika Birliği, dün taraflara tansiyonu düşürme ve diyalog çağrısı yapmıştı.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini tanıyacağını duyurmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.