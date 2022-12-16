Afrika'nın en yüksek dağına internet bağlandı

16 Aralık 2022 Cuma, 07:21

Afrika'nın en yüksek dağı olan Tanzanya'daki Kilimanjaro'nun en yüksek noktasına internet hizmetinin verilmeye başlandığı bildirildi.

Tanzanya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye, Kilimanjaro Dağı'nın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki tepesini internet ile dünyaya bağladıkları bilgisini paylaştı.

Nnauye, "Bu bağlantı, Afrika'nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarlandı" ifadesini kullandı.

Kilimanjaro Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 720 metresine ilk kez ağustosta internet hizmeti verilmişti.

Her yıl binlerce turistin tırmandığı dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 895 metre yüksekte bulunuyor.