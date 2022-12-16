Afrika'nın en yüksek dağına internet bağlandı
Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun, 5 bin 895 metre yüksekliğine internet bağlandı.
Afrika'nın en yüksek dağı olan Tanzanya'daki Kilimanjaro'nun en yüksek noktasına internet hizmetinin verilmeye başlandığı bildirildi.
Tanzanya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye, Kilimanjaro Dağı'nın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki tepesini internet ile dünyaya bağladıkları bilgisini paylaştı.
Nnauye, "Bu bağlantı, Afrika'nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarlandı" ifadesini kullandı.
Kilimanjaro Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 720 metresine ilk kez ağustosta internet hizmeti verilmişti.
Her yıl binlerce turistin tırmandığı dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 895 metre yüksekte bulunuyor.
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