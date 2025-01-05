Ağır kış şartları: ABD'de 5 eyalette olağanüstü hal

ABD'de yoğun kar, buzlanma, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri'de olağanüstü hal ilan edildi.

Ağır kış şartları: ABD'de 5 eyalette olağanüstü hal
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AA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 23:42

ABD'nin farklı eyaletlerinin yetkililerinden hava durumuna ilişkin uyarılar yapıldı. Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçilirken, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.

Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, ağır kış şartlarının ülke genelinde 62 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülüyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA) "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" bekleniyor.


Etiketler: #ABD #ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi #alarm

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