Ahmet Kırmızı, olası bir savaşta Ortadoğu’daki nükleer tehlikeye dikkat çekti: 'Tüm bölge yaşanmaz hale gelir'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

Nükleer tesislerin stratejik olarak deniz kenarlarında yapıldığını belirten Kırmızı, “Reaktörlerin soğutulması için olan ihtiyacı hızlıca denizden kullanabilmek adına bu tesisler deniz kenarlarına yapılır. Ama baktığınız zaman savaşlar sonucunda en korunaksız ve en büyük zararı verebilecek saldırıya açık yerler de nükleer santrallardir” dedi.



Olası bir savaşta santralların alacağı hasar sonucunda nükleer sızıntıların hava, su, toprak yoluyla yayılacağını ve tüm bölgeye zarar verebileceğini belirten Ahmet Kırmızı, “Reaktörlerdeki soğutma sistemleri, depolama tankları, atıkların bertaraf alanları zarar gördüğünde çok büyük radyasyon sızıntıları ortaya çıkar. Toprak ve su kirliliklerinin yanı sıra insansal olarak da çok büyük zararlar ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkacak zararın kısa vadede atlatılamayacağına da dikkat çeken Kırmızı şunları söyledi: “Kirliliğin bertarafı da çok büyük bir sorun. Olası bir savaşta bu ve buna benzer alanların korunması kontrolü ve takibinde dikkatsizlikler yaşanırsa sadece İran veya İsrail değil, tüm bölge etkilenir. İran’ın santralı Basra Körfezi’nde. İsrail tarafının santralı ise Akdeniz’de. Eğer santrallara yönelik bir saldırı olursa ve sızıntıların yayılımı engellenemezse Türkiye de bu kirlilikten hem çevresel kirlilik hem de insan sağlığı bakımından etkilenecektir. Bölgedeki tüm insan ve ülkelerin konuya müdahil olması gerekli. Ciddi bir çatışma durumu olursa buna engel olunması gereklidir.”

‘ÇOCUK OYUNCAĞI’

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in İran’ın İsfahan kentine düzenlediği saldırıda kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) “çocuk oyuncağına” benzetti. ISNA ajansına göre Abdullahiyan, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği New York’ta “İsfahan’da kullanılan silahlar, İHA’lara değil, çocuklarımızın oynadığı oyuncaklara benziyordu” dedi. Abdullahiyan’ın “İsrail büyük ve kayda değer bir saldırı yapmadığı sürece İran’ın karşılık verme planı yok” ifadesi de dikkat çekti. Öte yandan Aldullahiyan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü. Safedi, ülkesinin, “İsrail’in, İran’ı hedef almak için hava sahasını ihlal etmesine izin vermediğini ve vermeyeceğini, İran’ın da Ürdün hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceklerini” belirtti.